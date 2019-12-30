Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
30.12.2019 09:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:14
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.S, H.S. ve M.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA