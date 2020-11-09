Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

09.11.2020 12:31 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:34
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'dın Şarköy ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'dın Şarköy ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeğirmen Kavşağında yol uygulama noktasına girmeden uzaklaşan 59 SF 205 plaka otomobili takibe aldı.

Ekiplerin takibe aldığı araç İstiklal Mahallesinde durduruldu.

Otomobilde bulunan ve üzerlerinde ki uyuşturucuyu ekiplere teslim eden 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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