Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
01.05.2020 16:46 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:46
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine, TEM otoyolu Çorlu gişeler mevkisinde plakası öğrenilemeyen bir aracı durdurdu.
Aramada, aracın farklı bölümlerine gizlenmiş 2 kilo 300 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA