Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
29.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:46
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, söz konusu evdeki 2 kişinin üzerinde yaptığı aramada fişek halinde eroin ve 230 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA