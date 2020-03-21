Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
21.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:28
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 16 gram eroin ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 850 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA