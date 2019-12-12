Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Haber

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

12.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:34
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.


Kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler