Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA, Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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Çerkezköy ilçesinde 170 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çerkezköy ilçesinde 170 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus Timleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada 170 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.A. ve A.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel