Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 bin 312 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve bin 635 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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