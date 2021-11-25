Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Malkara ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Malkara ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 3 kilogram esrar, hassas terazi, av tüfeği ile esrarı toz haline getiren aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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 Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Naser Al-Raisi'nin seçildiği bildirildi.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Naser Al-Raisi'nin seçildiği bildirildi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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