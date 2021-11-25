Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Malkara ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Malkara ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 3 kilogram esrar, hassas terazi, av tüfeği ile esrarı toz haline getiren aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Naser Al-Raisi'nin seçildiği bildirildi.
AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri