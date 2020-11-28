Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltı alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Muhittin Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, plakası belirtilmeyen iki otomobili durdurarak arama yaptı.

Araçlarda yapılan aramada 154 fişek kokain, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 405 lira para ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Suça sürüklenen 2 çocuk çocuk polisine teslim edildi. Diğer şüpheliler S.Z. ve T.T. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel