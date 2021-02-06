Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlar kapsamında yapılan baskınlarda şüpheliler ve ikametlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 250 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili R.K. ve E.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman