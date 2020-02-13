Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bazı adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilere "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan cezai işlem uygulandı.