Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

30.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:38
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


Ekiplerin 2 ilçede bazı adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan" suçundan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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