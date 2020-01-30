Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin 2 ilçede bazı adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan" suçundan cezai işlem uygulandı.