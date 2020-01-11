Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

11.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:36
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin bazı adreslere düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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