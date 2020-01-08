Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı - Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli üzerlerindeki uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.

08.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:26
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

'ın ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli üzerlerindeki uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.


Olay, akşam saatlerinde Muratlı-B.Karıştıran karayolu üzerinde Ballıhoca Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çevresinde yapılan çalışmalar sonucu Asayiş Şube ekiplerince takip edilen bir otomobil içerisindeki şüpheli şahıslar İ.Ç. ve L.M., 9 fişek halinde sarılmış yaklaşık 9 gram uyuşturucu madde ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Uyuşturucu maddelere ise el konuldu.


Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler