Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Haberler » Güncel » Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Haber

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

07.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:14
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

'ın , Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üç ilçede belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.


Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada bir miktar eroin, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.K, G.Ö, Y.İ, S.B, C.M, G.Ç, A.Ç, M.Ş.T, Ç.Ö, G.C, T.İ. ve R.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler