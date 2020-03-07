Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

07.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:14

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üç ilçede belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada bir miktar eroin, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.K, G.Ö, Y.İ, S.B, C.M, G.Ç, A.Ç, M.Ş.T, Ç.Ö, G.C, T.İ. ve R.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA