Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Haber

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Saray, Kapaklı ve Şarköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

03.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:50
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

'ın , Çerkezköy, Saray, Kapaklı ve Şarköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen beş ilçedeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 720 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler