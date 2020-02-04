Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı - Haber

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

04.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:50
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan B.K, Ü.K, R.B, N.Ö, S.Ö, E.Ş, G.K, G.T, Ö.A. ve Y.I. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler