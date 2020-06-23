Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı
23.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:12

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 1,23 gram skunk ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda, "uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 10 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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