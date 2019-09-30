Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

30.09.2019 10:42
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.


Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda A.K., S.K., K.K., S.K., T. K., N.K., G.K., A.C., S.T. ve V.S. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve 4,20 gram toz esrar, 3,65 gram bonzai maddesi, 15,40 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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