Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Üst aramasında 38 gram kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli A.O'nun yaralama suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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