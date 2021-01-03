Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

03.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:45
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul plakalı taksinin İstanbul'dan temin ettiği yüklü miktardaki uyuşturucuyu Çorlu ilçesine getireceği yönünde aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Çerkezköy-Çorlu yolu üzerindeki Birpa Işıklar mevkisinde gerekli tedbirleri alarak uygulama noktası oluşturdu.

Uygulama noktasında durdurulan araçta bulunan S.Ç'nin cebindeki poşeti yol kenarındaki otluk alana attığının görünmesi üzerine ekipler poşeti alarak inceleme yaptı.

Poşette bir miktar metanfetamin bulan ekipler, S.Ç'nin üst aramasında 1 adet anahtara benzeyen satışa hazır uyuşturucu maddeleri tartmak için kullanılan ve içerisinde pil bulunan hassas teraziyi ele geçirdi.

S.Ç'de uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar ziynet eşya bulan ekipler, sürücü B.Ö'de ve araçta yaptıkları aramada başkaca suç unsuruna rastlamadı.

Şüpheli S.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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