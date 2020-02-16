Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

16.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:02
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.


Ekipler şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramada bir miktar eroin, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Ü.K, S.Ş, M.T, R.K, A.E, H.U, A.M, İ.S.C. ve H.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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