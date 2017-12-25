Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Tekirdağ’da merkez ve ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Tekirdağ'da merkez ve ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa Aydoğdu Çorlu Hıdırağa, Hayrabolu Kahya ve Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 25 fişek bonzai ele geçirilirken B.V. C.A, G.Ç, Ü.K, A.T, E.H.O, V.H, İ.B, ve C.A. gözaltına alındı

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor - TEKİRDAĞ

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