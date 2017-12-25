Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
Tekirdağ’da merkez ve ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'da merkez ve ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa Aydoğdu Çorlu Hıdırağa, Hayrabolu Kahya ve Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 25 fişek bonzai ele geçirilirken B.V. C.A, G.Ç, Ü.K, A.T, E.H.O, V.H, İ.B, ve C.A. gözaltına alındı
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor - TEKİRDAĞ