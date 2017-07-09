Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, önceden belirlenen 1 evde arama yapıldı.

Ekipler, yaptıkları aramalarda çöp kovasına gizlenmiş 1 kilogram eroin ele geçirildi.

Operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.