Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, önceden belirlenen 1 evde arama yapıldı.
Ekipler, yaptıkları aramalarda çöp kovasına gizlenmiş 1 kilogram eroin ele geçirildi.
Operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.