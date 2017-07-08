Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ortaklaşa Hıdırağa Mahallesi'ndeki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Çok sayıda sivil ve resmi polisin katıldığı operasyonda, önceden teknik ve fiziki takip yapılarak belirlenen 2 ayrı evde eş zamanlı arama yapıldı.



Ekipler, çamaşır makinesi, yatak, koltuk ve tavan aralarında gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirildi.



Bu arada, 4 şüpheli kaçmaya çalışırken ormanlık alanda yakalandı. Operasyonda, 3'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı.