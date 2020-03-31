Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu G.A, ve A.B'yi Çerkezköy gişelerinde yakaladı.

Üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheliler, gözaltına alındı.

Kaynak: AA