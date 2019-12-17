Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

17.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:02

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda bir miktar eroin ve bir tüfek ele geçirildi.



Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA