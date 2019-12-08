Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
08.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:48
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA