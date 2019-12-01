Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Haberler » Güncel » Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu - Haber

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

01.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:02
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et