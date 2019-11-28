Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

28.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:08
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.


Bir miktar para ve kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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