Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
28.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:08
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Bir miktar para ve kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA