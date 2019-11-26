Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Haberler » Güncel » Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu - Haber

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu ve Muratlı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

26.11.2019 09:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:10
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.


Bir miktar para ve kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et