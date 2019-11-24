Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

24.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:30

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.



Bir miktar para ve kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA