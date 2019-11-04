Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen adreslere operasyon düzenledi.
Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.