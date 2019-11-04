Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

04.11.2019 09:34
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen adreslere operasyon düzenledi.

Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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