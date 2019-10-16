Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

16.10.2019 09:14
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddiasıyla bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda S.C, N.C, T.V, O.D, S.T, A.Ç. ve S.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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