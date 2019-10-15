Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

15.10.2019 13:50

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Köseilyas ve Hıdırağa mahallelerinde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddiasıyla bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda Y.Ş, F.C, M.Y, B.Z, A.E, C.B, İ.A. ve E.Ç. gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA