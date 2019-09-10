Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göreİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan F.K, A.Y, F.B, A.E, S.D. ve C.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.