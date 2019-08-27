Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

27.08.2019 16:52

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, R.S, Ö.D, M.A, S.M.K, M.R.T, A.K. ve U.A, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA