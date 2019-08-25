Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ'ın Malkara ve Muratlı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Malkara ve Muratlı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Malkara'ya bağlı Camiatik ve Muratlı'ya bağlı Kurtpınar mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen adreslere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, adreslerdeki aramada kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.