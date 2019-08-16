Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

16.08.2019 18:27

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Limit"in de kullanıldığı aramalarda, evin çeşitli yerlerine gizlenmiş bir kilogram esrar ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA