Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kilogram esrar ele geçirildi.

16.08.2019 18:27
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği "Limit"in de kullanıldığı aramalarda, evin çeşitli yerlerine gizlenmiş bir kilogram esrar ele geçirildi.
Ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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