Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zafer ve Ertuğrul mahallelerinde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.Ç, F.Y, N.İ, T.İ, G.Ç, T.B. ve B.R.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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