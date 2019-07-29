Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan C.B, K.K, K.S, G.K, B.S, G.Ş, E.A. ve F.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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