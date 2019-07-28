Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler araç içerisinde yaptıkları aramada fişek helinde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.A.T, S.M. ve Ö.L.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA