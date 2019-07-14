Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Büyükyoncalı Mahallesi'nde kontrollerinin sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili S.B, Y.U. ve C.O gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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