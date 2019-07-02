Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hıdırağa mahallesinde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine 3 kişiyi durdurdu.
Polis ekipleri şüpheliler İ.G, S.B. ve Ş.İ. üzerinde yaptıkları aramada 42 gram bonzai maddesi bulundu.
Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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