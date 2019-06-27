Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçelerde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Ö, H.N.B, M.İ. ve Ş.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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