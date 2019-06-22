Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eski Cami-Orta Cami Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan U.B, İ.B. ve A.L'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA