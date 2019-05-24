Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenice Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapılan ve kullanıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, şahısların üzerinde eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç, B.C.D, İ.K. ve A.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA