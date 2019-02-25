Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandığı ve sattığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu ile Kapaklı'ya bağlı Bahçelievler mahallelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda bir miktar eroin ve esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.Ç, S.K. ve Y.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA