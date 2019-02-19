Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorluya'ya bağlı Hıdırağa, Muratlı'nın Muradiye ve Çerkezköy'e Gazi Osman Paşa mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.



Ekipler şüphelilerin ev ve iş adreslerine yaptıkları operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirdi.



Operasyonda gözaltına alınan G.Y, E.U, G.Ç, G.Ç, T.Y, S.K, S.L, S.L. ve V.V'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA